Посольство США поздравило россиян с Новым годом от имени американского народа

Американское посольство в Москве поздравило россиян с Новым годом, поздравительный видеоролик опубликован в Telegram-канале дипломатов.

«Я передаю искренние поздравления вам и вашим семьям от имени всего американского народа. Дух этого времени года располагает к размышлениям, обновлению и надежде», — сказал временный поверенный в делах США в РФ Дж. Дуглас Дайкхаус.

Он уточнил, что сейчас люди в мире задумываются о том, куда двигаться дальше. Несмотря на разногласия, которые были в последние годы, история учит, что конфликты не должны определять будущее.

По его словам, наступление нового года дает странам и людям возможность двигаться вперед, к миру и общему благу.

Дипломат напомнил, что президент США Дональд Трамп говорит о важности прекращения конфликта между РФ и Украиной.

