Посольство РФ: заявления о «Янтаре» способствуют деградации безопасности ЕС

Заявления министра обороны Великобритании Джона Хили относительно потенциальной опасности, якобы исходящей от российского исследовательского корабля «Янтарь», способствуют деградации европейской безопасности. Так сложившуюся ситуацию прокомментировали в российском посольстве, сообщает ТАСС .

В посольстве РФ отметили, что, следуя антироссийской политике и раздувая воинственную панику, Лондон подталкивает к дальнейшему ослаблению безопасности в Европе, создавая почву для возникновения новых рискованных ситуаций.

«Призываем британскую сторону воздерживаться от деструктивных шагов, усугубляющих кризисные явления на европейском континенте», — говорится в сообщении посольства.

Ранее, 19 ноября, выступая на Даунинг-стрит, Джон Хили заявил, что Великобритания разрабатывает «военные сценарии» реагирования на случай, если российское океанографическое судно «Янтарь», которое, по его информации, в данный момент находится к северу от Шотландии вблизи британских границ, изменит свой курс и начнет создавать угрозу для страны.

