Посольство РФ в ФРГ назвало провокацией нападение на бывшее генконсульство

Посольство России в Германии назвало провокацией нападение на бывшее генконсульство в Лейпциге и заявит протест стране по этому случаю, сообщается на сайте дипведомства.

9 мая в районе 16 часов по местному времени на комплекс бывшего Генконсульства РФ в Лейпциге (не работает с конца прошлого года из-за отзыва ФРГ разрешения на функционирование) совершено нападение группой неизвестных.

На территорию принадлежащего России на праве собственности здания проникли 6 человек. Они с помощью лестниц перелезли через ограду и забрались на балкон. Там развернули плакаты антироссийского содержания и заявили о планах отчуждения недвижимости. Порядка 20 единомышленников громко поддерживали акцию за оградой.

Находившиеся в здании два административно-технических сотрудника посольства прервали акцию, изъяли плакаты и вызвали полицию. Прибывшие представители правоохранительных органов задержали нарушителей.

«Попытку захвата принадлежащего России объекта недвижимости и организацию антироссийской акции в священный для всех россиян День Победы в Великой Отечественной войне рассматриваем в качестве возмутительной провокации», — говорится в заявлении диппредставительства РФ.

Дипломаты отметили, что требуют от ФРГ наказать злоумышленников, а также не допускать таких инцидентов в будущем. Также было высказано сожаление, что большие силы полиции страны 9 мая были отвлечены от исполнения обязанностей для проверок и изъятия символов победы у людей, которые пришли почтить память павших в борьбе за освобождение Германии и Европы от нацизма.

В связи с данным инцидентом властям ФРГ будет заявлен протест.