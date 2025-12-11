Посольство России в Бельгии опубликовало комментарий в связи с заявлениями генерального секретаря НАТО Марка Рютте, сделанными 11 декабря в Германии.

Дипломаты охарактеризовали слова Рютте о том, что «альянс — следующая цель России, и война придет в каждый дом», как «абсолютно безответственные и крайне провокационные».

В заявлении говорится, что такие высказывания преследуют цель «продать населению безудержный рост военных расходов», оправдать поставки вооружений украинской армии и «любым способом помешать предпринимаемым США усилиям по мирному урегулированию». В посольстве обвинили руководство НАТО и ЕС в намеренном нагнетании военной истерии и подготовке к широкомасштабному конфликту.

«Это не Москва, а руководство НАТО и ЕС постоянно обостряет ситуацию», — подчеркнули дипломаты, процитировав заявление президента России Владимира Путина о том, что Россия не собирается воевать с Европой, но готова к такому сценарию, если ее к нему спровоцируют.

В комментарии выражается надежда, что «здравые силы на Западе» не допустят опасного развития событий.

