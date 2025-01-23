Российское посольство в Великобритании выступило с официальным опровержением обвинений со стороны британского военного ведомства. Дипломаты категорически отвергли претензии о том, что Россия угрожает подводной инфраструктуре Британии и других стран НАТО, пишет ТАСС .

По мнению дипломатического представительства, британские власти и подконтрольные им медиа намеренно раздувают антироссийскую истерию. Эта кампания направлена на эскалацию напряженности в акваториях Балтийского и Северного морей.

Посольство подчеркнуло, что заявления Лондона о российской угрозе морским коммуникациям являются необоснованными и преследуют единственную цель — искусственное нагнетание конфронтации между странами.

В заявлении отмечается, что западные страны, особенно Великобритания, специализируются на провокациях в морских водах, включая акватории Балтийского и Черного морей. Примечательно, что российская сторона никогда не выступала с подобными угрозами. Дипломатическое представительство указало на яркий пример такого поведения: саботаж расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» осенью 2022 года.

По данным российских военных ведомств, к этим диверсиям были причастны британские спецслужбы, однако Лондон и его союзники препятствовали проведению открытого расследования инцидента.

В посольстве России отметили, что Великобритания и другие страны НАТО активно наращивают свое военное присутствие в Балтийском и Северном морях, прикрываясь мнимой «российской угрозой».

По мнению дипломатов, британское руководство намеренно использует подконтрольные медиа для создания антироссийской истерии, чтобы оправдать усиление военно-морской и авиационной группировки в этих регионах. Искусственно созданная Лондоном и его партнерами атмосфера тревоги служит инструментом для эскалации напряженности в данных акваториях.