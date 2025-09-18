Посольство РФ: убийство Кирка используют для разжигания антироссийской истерии

Пресс-секретарь посольства РФ в Штатах Андрей Бондарев отметил, что убийство консервативного активиста Чарли Кирка в штате Юта в США некоторые силы пытаются использовать для разжигания антироссийской истерии в стране, это неприемлемо, сообщает РИА Новости .

Как подчеркнул Бондарев, Россия не вмешивается во внутренние дела других стран, включая и США, и не намерена этим заниматься в дальнейшем.

Представители властей Штатов ранее говорили, что якобы были попытки российских и китайских ботов использовать гибель Кирка, чтобы нагнетать напряжение в соцсетях.

В 31-летнего Кирка выстрелили 10 сентября, когда он выступал в университете в Ореме в штате Юта. Он умер в больнице после ранения. Кирк поддерживал идеи президента США Дональда Трампа. Позднее задержали предполагаемого убийцу — 22-летнего жителя штата.