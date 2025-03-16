Посол Зязиков: Россия открыта к началу диалога с недружественными государствами

Власти РФ готовы возобновить отношения с государствами, которые причислены к «недружественным». При этом конструктивный диалог возможен только в том случае, если все стороны будут проявлять уважение друг к другу, рассказал газете Simerini посол России в Республике Кипр Мурат Зязиков, сообщает ТАСС .

Дипломат отметил, что поддержка странами Запада санкций против РФ разочаровывает. Кипр тоже присоединился к рестрикциям в отношении России, и местные жители отметили высокий ущерб от введения таких ограничений.

По словам Зязикова, санкции против Москвы со стороны Никосии оказали влияние на сотрудничество. При этом Россия и Кипр десятилетиями развивали отношения.

Ранее Зязиков говорил, что на Кипре ждут возобновления турпотока из РФ.