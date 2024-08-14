Посол в Лондоне Келин: ВСУ можно бить Storm Shadow лишь в якобы признанных границах
Как заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин, РФ исходит из данных, что Лондон разрешил ВСУ применять крылатые ракеты Storm Shadow только на «международно признанной» территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
Он напомнил, что Британия заявила об этом весной прошлого года. Дипломат также надеется, что данное решение не изменилось.
«Ее суть в том, что данные системы были переданы для применения в пределах „международно признанной“ территории Украины в целях самообороны с учетом положений международного гуманитарного права», — сказал Келин.
Как добавил посол, заявления британских властей о применении ВСУ переданных ракет, как правило, весьма размыты. Это дает возможность СМИ трактовать высказывания официальных лиц по-разному.