Посол в Лондоне Келин: ВСУ можно бить Storm Shadow лишь в якобы признанных границах

Как заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин, РФ исходит из данных, что Лондон разрешил ВСУ применять крылатые ракеты Storm Shadow только на «международно признанной» территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости .

Он напомнил, что Британия заявила об этом весной прошлого года. Дипломат также надеется, что данное решение не изменилось.

«Ее суть в том, что данные системы были переданы для применения в пределах „международно признанной“ территории Украины в целях самообороны с учетом положений международного гуманитарного права», — сказал Келин.

Как добавил посол, заявления британских властей о применении ВСУ переданных ракет, как правило, весьма размыты. Это дает возможность СМИ трактовать высказывания официальных лиц по-разному.