Посол Украины Джелялов: Турция рассматривает вариант отправки военных в страну
Украинский посол в Турции Нариман Джелялов заявил, что Анкара рассматривает возможность отправки турецкого воинского контингента на Украину, это решение может быть возможным в рамках гарантий безопасности для Киева, сообщает ТАСС.
Агентство «РБК-Украина» рассказало, что, по словам Джелялова, Турция — одно из 10 государств, потенциально готовых отправить военных для помощи стране.
Он добавил, что обсуждал данный вопрос с турецким министром нацобороны Яшаром Гюлером.
«Турция готова присоединиться уже в ближайшее время к разминированию Черного моря», — отметил Джелялов.