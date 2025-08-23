Посол Украины Джелялов: Турция рассматривает вариант отправки военных в страну

сегодня в 19:03

Украинский посол в Турции Нариман Джелялов заявил, что Анкара рассматривает возможность отправки турецкого воинского контингента на Украину, это решение может быть возможным в рамках гарантий безопасности для Киева, сообщает ТАСС .

Агентство «РБК-Украина» рассказало, что, по словам Джелялова, Турция — одно из 10 государств, потенциально готовых отправить военных для помощи стране.

Он добавил, что обсуждал данный вопрос с турецким министром нацобороны Яшаром Гюлером.

«Турция готова присоединиться уже в ближайшее время к разминированию Черного моря», — отметил Джелялов.