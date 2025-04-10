Посол США Бриджит Бринк на Украине ушла в отставку
10 апреля Госдеп подтвердил, что посол США Бриджит Бринк на Украине подала заявление об отставке, пишет ТАСС.
В Сети распространилась информация, что посол США Бриджит Бринк на Украине намерена оставить свой пост. Позднее Госдеп подтвердил правдивость сообщения.
По словам руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс, Бринк отлично показала себя в роли посла от США на Украине, однако настало время, когда она возвращается домой.
«Она отлично показала себя, и мы желаем ей всего наилучшего», — подчеркнула представитель Госдепа.
Ранее сообщалось, что Бриджит Бринк намеревалась не просто покинуть пост посла США на Украине, а полностью уйти с дипслужбы в ближайшие месяцы. Аналитики отметили, что такое решение Бринк добавит неопределенности в отношения Вашингтона и Киева.