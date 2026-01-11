Посол России: жена Мадуро совершила подвиг

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров рассказал, что жена президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес самостоятельно приняла решение последовать за своим мужем, когда его похитили американские военные, сообщает РИА Новости .

«Брали только его, и она пошла за ним сама. Это подвиг», — сказал он в эфире программы «Соловьев.Live».

3 января США осуществили масштабную атаку на Венесуэлу. Президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и доставлены в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом по обвинениям в «наркотерроризме» и создании угрозы, в том числе для США. На слушании в суде Нью-Йорка Мадуро и его жена отвергли все обвинения.

В министерстве иностранных дел Российской Федерации выразили поддержку народу Венесуэлы, потребовали освобождения Мадуро и его супруги и призвали к деэскалации конфликта. Пекин вслед за Москвой также призвал к немедленному освобождению Мадуро и его жены, отметив, что действия Соединенных Штатов являются нарушением международного права. Внешнеполитическое ведомство КНДР также подвергло критике действия США.

