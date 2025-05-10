Дарчиев: Время требует восстановления нормальных отношений России и США

Посол Российской Федерации в Соединённых Штатах Александр Дарчиев заявил РИА Новости о появлении обнадёживающих сигналов в российско-американских отношениях.

«Время требует восстановления нормальных отношений между Россией и США и совместной ответственности за безопасность в мире», — подчеркнул дипломат.

Это заявление прозвучало на фоне недавнего заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, выразившего признательность президенту США Дональду Трампу за его миротворческие инициативы по урегулированию украинского кризиса.

Эксперты расценивают такие сигналы как намёк на возможное потепление отношений, которое, однако, остаётся крайне хрупким на фоне сохраняющихся фундаментальных разногласий по ключевым международным вопросам. Особое значение имеет подчёркивание российской стороной концепции «совместной ответственности» за безопасность — этот тезис традиционно используется Москвой для продвижения идеи многополярного мироустройства.

Ситуация требует дальнейшего наблюдения, особенно в контексте предстоящих президентских выборов в США, которые могут существенно повлиять на внешнеполитический курс Вашингтона.