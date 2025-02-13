Посол РФ в Венгрии рассказал, уважают ли в Будапеште солдат Красной армии

Советник-посланник посольства Российской Федерации в Венгрии Тигран Гарибян в ходе круглого стола к 80-й годовщине освобождения Будапешта, сообщил, что венгерские евреи уважают память солдат Красной армии.

«Очень символично, что все венгерские объединения еврейских и религиозных общин по собственной инициативе установили новую памятную таблицу на 4 языках, где прямо говорится благодарность войнам Красной армии. Это беспрецедентный случай для современной Европы. Как мне кажется, венграм свойственна культура уважительного отношения к воинским мемориалам», — заявил Гарибян.

Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны марионеточное венгерское фашистское правительство хотело разрешить «еврейский вопрос».

Всех евреев из будапештского гетто готовили к отправке Аушвиц-Биркенау и другие лагеря смерти.