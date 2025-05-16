Посол РФ назвал кощунством слова представителя военной академии Армении о ВОВ

Начальник командно-штабного института военной академии Армении Арцрун Ованнисян 9 мая заявил, что гитлеровская Германия планировала создать «независимую, историческую Армению». Посол России в Ереване Сергей Копыркин осудил его слова, назвав их кощунственными, сообщает РИА Новости .

Ованнисян в эфире местного телевидения фактически оправдал агрессию гитлеровской Германии. В своей речи он назвал мифом мнение, что разгром врага под Сталинградом спас советскую Армению от турецкого вторжения.

Затем он заявил, что если бы нацисты продвинулись из Сталинграда дальше, на Кавказ, то они якобы разгромили бы Турцию. Это в свою очередь, как утверждал Ованнисян, предполагало «создание объединенной, исторической Армении».

После таких заявлений Копыркин адресовал министру обороны Армении Сурену Папикяну письмо. Он поздравил его с 80-летием Великой Победы и сообщил, что был рад наблюдать мероприятия, прошедшие на 9 Мая в Армении.

Однако посол указал на «кощунственные и исторически ложные» заявления Ованнисяна и подчеркнул, что они вызвали широкое народное возмущение. По словам Копыркина, слова представителя военной академии Армении по сути являются оправданием преступлений гитлеровской Германии.