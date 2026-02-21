Поверенный в делах РФ в США Андрей Леденев рассказал, на какой стадии находится процесс урегулирования конфликта на Украине, сообщает ИА Регнум .

«Как вы могли слышать из новостей, в ходе последних переговоров в Женеве на этой неделе конфликт, который начался из-за культивации неонацистской идеологии в нашем братском государстве, продолжает приближаться к своему завершению», — сказал Леденев.

Он выступил на мероприятии в российском посольстве в честь Дня защитника Отечества.

Дипломат отметил роль действующей администрации США в переговорном процессе по данному вопросу. Власти сейчас активно поддерживают переговоры, в отличие от прежнего курса Штатов, который был ориентирован на коллективное давление на РФ.

Трехсторонние переговоры в швейцарской Женеве между Россией, США и Украиной прошли в закрытом формате 17 и 18 февраля. Делегацию РФ вновь возглавил Владимир Мединский, который отсутствовал на встречах в Абу-Даби 23–24 января.

