Посол Литвы намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту

Литовский посол в Швеции Линас Линкявичюс намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту, опубликовав коллаж с изображением объекта и фотографией пуска ракеты, пишет РИА Новости .

Пост в соцсетях бывший министр иностранных дел Литвы подписал словами: «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время».

Первый зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский в ответ на это вспомнил сообщение нынешнего главы МИД Польши Радослава Сикорского о взрыве на «Северном потоке».

«Похоже, печально известный твит Радослава Сикорского о диверсии на „Северном потоке“, который он позже трусливо удалил, вдохновляет раболепных прибалтийских американских болонок. Сейчас они бешено лают, но будут жалостно ныть позже, когда наступит судный день, и они пожалеют о всех подобных оплошностях», — написал Полянский.

Сикорский осенью 2022 года заявил об участии США в теракте на трубопроводе «Северный поток». Под снимком с места аварии он написал: «Мелочь, а приятно». После этого чиновник добавил: «Спасибо, США».