Посол Китая Чжан Ханьхуэй рассказал о развитии гуманитарных связей с Россией

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в интервью рассказал о значении гуманитарного сотрудничества между Китаем и Россией, подчеркнув роль культуры, образования и туризма в укреплении двусторонних отношений, сообщает Life.ru .

Чжан Ханьхуэй отметил, что гуманитарное сотрудничество является основой российско-китайских отношений и способствует сближению народов. По его словам, такие проекты позволяют выйти за рамки официальной дипломатии и укрепляют взаимопонимание между странами.

В 2024–2025 годах прошли Годы культуры Китая и России, в рамках которых состоялись сотни мероприятий: театральные гастроли, концерты, музейные выставки. Китайские постановки с успехом прошли в Москве и Санкт-Петербурге, а российские коллективы выступили в КНР. Безвизовый режим, по словам дипломата, дал новый импульс гуманитарным обменам и развитию туризма.

Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что образование и наука становятся фундаментом для будущего сотрудничества. В России обучаются 66 тыс. китайских студентов, в Китае — 21 тыс. российских. Посол отметил, что студенты не только получают знания, но и передают дружбу новому поколению. В ближайшие годы страны планируют расширять студенческие обмены, развивать совместные научные проекты и укреплять межвузовское сотрудничество.

Дипломат также рассказал о значении кухни как культурного моста. По его словам, гастрономические проекты и фестивали помогают лучше понять традиции друг друга.

«Прекрасная кухня — это безмолвный язык мира, теплый диалог, преодолевающий границы цивилизаций», — отметил Чжан Ханьхуэй.

Посол выразил уверенность, что глубокое взаимодействие в гуманитарной сфере будет и дальше укреплять дружбу между народами Китая и России, создавая прочную основу для будущих поколений.

