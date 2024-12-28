Российский посол в Мали и по совместительству в Нигере Игорь Громыко рассказал, что ВСУ открыли второй фронт в Африке, хотя не могут победить РФ на поле боя. Об этом сообщает ТАСС .

Он уточнил, что там армия противника потворствует незаконным вооруженным формированиям против дружественных РФ стран.

По словам дипломата, в конце лета правительство переходного периода Мали заявило, что разрывает дипотношений с Украиной из-за слов пресс-секретаря ГУР Минобороны Андрея Юсова, посла в Сенегале Юрия Пивоварова по вопросу предоставления Киевом помощи боевикам, которые напали на малийских военных в июле.

«Нам понятны мотивы, побудившие малийцев прекратить отношения с Киевом. Факт его сотрудничества с террористами нисколько не удивляет», — отметил Громыко.

Как добавил посол, власти Мали направили помогающим Украине государствам предупреждение, что такие действия будут рассматриваться как содействие международному терроризму. Также они призвали Африку осудить угрозу стабильности континента, которую создают подрывные действия Украины. Эти слова услышали в Сенегале, Буркина-Фасо и Нигере.