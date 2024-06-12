Посол Гармонин: на встрече в Швейцарии России попытаются навязать ультиматум

Российский посол в Берне Сергей Гармонин заявил, что встреча по Украине, которая планируется в швейцарском Бюргенштоке при отсутствии РФ, не увенчается конкретными результатами. На ней попытаются навязать стране ультиматум, сообщает ТАСС .

По его словам, большинство государств мира не торопится идти на поводу у Штатов и их союзников. Они не соглашаются с антироссийским курсом, а также продолжают развивать отношения со страной.

По мнению дипломата, это подтверждает и позиция стран в отношении конференции по Украине в Бюргенштоке.

«Лейтмотивом нынешнего слета, несомненно, будет очередная вариация на тему тупикового копенгагенского формата, призванного навязать России ультиматум согласно „формуле мира“ Владимира Зеленского», — отметил Гармонин.

Он подчеркнул, что с Россией разговаривать ультиматумами не получится. Из-за отсутствия страны на подобном мероприятии оно завершится просто «коллективным фотографированием», не нужно ждать конкретных результатов.

Как добавил посол, попытки изолировать РФ, а также задавить ее различными санкциями и отменить русскую культуру в мире невозможно.