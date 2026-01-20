Посол Барбин: Дания маниакально заряжена на конфронтацию с РФ
Посол РФ в Дании Владимир Барбин считает, что Копенгаген маниакально заряжен на конфронтацию с Москвой, такое отношение делает невозможным сотрудничество между странами, сообщает ТАСС.
По его словам, также Дания противодействует любым усилиям по политико-дипломатическому решению украинского конфликта, если в нем учитываются интересы РФ. Поэтому нормальные отношения России и Дании сейчас невозможны.
В прошлом году датские власти разрешили возведение завода украинской оборонной компании FirePoint. Компания будет делать в стране твердое ракетное топливо.
По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, данная авантюра подтвердила враждебный курс Копенгагена, который саботирует усилия по политико-дипломатическому урегулированию конфликта.
