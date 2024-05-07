Посол Антонов назвал учения РФ с ядерным оружием вынужденными

Посол в США Антонов: РФ проводит ядерные учения в ответ на политику Запада

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что РФ проводит учения с нестратегическим ядерным оружием в качестве ответа на агрессивную политику западных стран. По его словам, военные маневры возникли «не на пустом месте», сообщает Life.ru .

Дипломат указал, что Запад создает неприемлемые угрозы безопасности для россиян и их страны. Кроме того, Соединенные Штаты и их союзники продолжают поставлять Украине все более смертоносные вооружения, цель которых — удары по российской земле и убийства граждан РФ.

«Это вынужденная мера в ответ на наглую и агрессивную политику „коллективного Запада“», — приводятся слова Антонова в официальным Telegram-канале дипмиссии РФ.

По словам посла, у Запада не выйдет никакой игры в одностороннюю эскалацию. Российская сторона никому не угрожает, однако будет использовать все имеющиеся средства для отстаивания своей земли и суверенитета, добавил Антонов.