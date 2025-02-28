После завершения СВО Швеция может вступить в конфликт с Россией

Разведка Швеции: РФ после СВО может активизировать действия в северном регионе

Руководитель шведской разведки Томас Нильссон заявил, что после завершения специальной военной операции на Украине страна активизирует подготовку к потенциальному столкновению с Россией, сообщает «Царьград» со ссылкой на Politico.

По словам Нильссона, Швеция должна быть готова к возможному конфликту с Россией.

Он убежден, что, как только СВО завершится, РФ может вернуться к активным действиям в северном регионе.

Ранее сотрудник Финского института международных отношений Юсси Лассила предположил, что президент США Дональд Трамп может пересмотреть членство Финляндии и Швеции в НАТО в рамках мирных переговоров по Украине.