После завершения СВО Швеция может вступить в конфликт с Россией
Разведка Швеции: РФ после СВО может активизировать действия в северном регионе
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Руководитель шведской разведки Томас Нильссон заявил, что после завершения специальной военной операции на Украине страна активизирует подготовку к потенциальному столкновению с Россией, сообщает «Царьград» со ссылкой на Politico.
По словам Нильссона, Швеция должна быть готова к возможному конфликту с Россией.
Он убежден, что, как только СВО завершится, РФ может вернуться к активным действиям в северном регионе.
Ранее сотрудник Финского института международных отношений Юсси Лассила предположил, что президент США Дональд Трамп может пересмотреть членство Финляндии и Швеции в НАТО в рамках мирных переговоров по Украине.