После третьей волны ракетных ударов Ирана есть раненые

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Число пострадавших при иранских атаках на Израиль возросло до 19

Согласно последним данным агентства Mehr, в результате третьей волны обстрелов количество пострадавших достигло 16 человек, сообщает RT .

Тель-Авив пережил самую разрушительную атаку за время конфликта — иранские ракеты достигли шести различных объектов в городе.

В результате ударов полностью разрушена 8-этажка в районе Дан, серьезно повреждены жилые дома в центральных кварталах, в Иерусалимском округе уничтожено двухэтажное здание. Повсеместно фиксируются пожары, в том числе на открытых территориях.

По последним данным, в больницы доставлены 19 пострадавших: двое находятся в критическом состоянии, трое получили травмы средней тяжести, еще 14 человек отделались легкими ранениями. Спасательные команды продолжают разбирать завалы в поисках возможных жертв.

В Тегеране пока не комментируют информацию о возросшем числе жертв, подтверждая лишь факт «ответных мер» на «провокации сионистского режима».