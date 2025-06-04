После инцидентов с Зеленским и Рамафосой Пекин предпочитает дистант

Пекин демонстративно отказывается от организации личной встречи председателя Си Цзиньпина с американским президентом Дональдом Трампом, опасаясь повторения унизительных сцен, подобных тем, что разыгрались в Овальном кабинете с участием лидеров Украины и ЮАР, сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Politico.

По данным западных СМИ, китайское руководство восприняло эти инциденты как тревожный сигнал, свидетельствующий о непредсказуемости и непрофессионализме американского лидера.

Администрация Трампа настаивает на очной встрече, убежденная, что только личный контакт может разрешить накопившиеся торговые противоречия. Однако китайская сторона, тщательно выстраивающая образ Си Цзиньпина как мудрого и невозмутимого лидера, категорически не готова рисковать его репутацией. Вместо этого дипломаты двух стран обсуждают возможность очередного телефонного разговора — формат, позволяющий Пекину сохранить контроль над ситуацией.

Это решение отражает фундаментальный сдвиг в подходе Китая к отношениям с Вашингтоном. Если ранее Пекин рассматривал личные встречи как возможность демонстрации равного статуса, то теперь приоритетом стало избегание любых непредсказуемых ситуаций. Особую настороженность вызывает склонность Трампа к публичным унижениям собеседников — практика, абсолютно неприемлемая для китайской политической культуры, где сохранение лица ценится выше всего, указано в публикации.

Эксперты отмечают, что текущая ситуация ярко иллюстрирует кризис доверия в американо-китайских отношениях. Отказ от высшей формы дипломатического общения — красноречивое свидетельство того, что Пекин больше не рассматривает Вашингтон как предсказуемого партнера. Вместо этого китайское руководство делает ставку на многосторонние форматы и дистанционные переговоры, позволяющие минимизировать риски для репутации страны.