После «деоккупации»: Грузия назвала условие восстановления дипотношений с РФ

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что восстановление дипломатических отношений с Россией невозможно до тех пор, пока российские войска не покинут Абхазию и Южную Осетию, а Москва не откажется от признания их независимости. Так он ответил на вопрос о возможности возобновления дипотношений, разорванных Тбилиси после российско-грузинской войны в августе 2008 года, сообщает «Коммерсантъ» .

«Для нас главное наша принципиальная позиция и соблюдение наших красных линий. Эти красные линии связаны с вопросом деоккупации. Никакого компромисса здесь быть не может и наша позиция не будет пересмотрена. Четко об этом заявляю», — сказал глава грузинского правительства во время брифинга.

В ходе общения с прессой Кобахидзе также коснулся темы международного давления. Он рассказал, что бывший посол США в Тбилиси Келли Дегнан после начала специальной военной операции на Украине «устраивала истерики» на встречах с грузинскими властями и требовала поддержать антироссийские санкции. Тогда, по словам Кобахидзе, американский дипломат «получила твердый отказ».

3 декабря в МИД РФ также подтвердили, что не видят предпосылок для возобновления политического диалога с Грузией, поскольку правительство этой страны не поддерживает признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.

«Это ущербное для самой Грузии и нереалистичное требование. Москвой подчеркивалось, что решения о признании государственности республик необратимы», — заявляли в дипломатическом ведомстве.

Вместе с тем Москва подчеркивала, что готова к нормализации отношений с Тбилиси.

