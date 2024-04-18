Посла РФ вызвали в МИД ФРГ после задержания подозреваемых в шпионаже на Москву

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в ФРГ задержали мужчин, которые могут шпионить в пользу Москвы с целью сорвать помощь ФРГ Украине, пишет ТАСС со ссылкой на газету Bild.

По данным издания, российского посла в Берлине Сергея Нечаева уже вызвали в МИД ФРГ в связи с задержанием мужчин. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявила, что спецслужбы предотвратили в том числе возможные взрывы, которые могли помешать Германии оказывать массированную поддержку Киеву.

Генпрокуратура ФРГ называет задержанных «германо-российскими» гражданами.

Ранее МИД Германии рекомендовал своим гражданам не посещать Россию в ближайшее время. Такое заявление сделали в связи с тем, что «Россия находится в состоянии войны».