Популярная у туристов из РФ страна ввела военное положение из-за боев с соседом

В Таиланде, одной из наиболее популярных у российских туристов стран, введено военное положение, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Thai PBS. Режим объявлен в восьми районах на границе с Камбоджей — накануне утром пограничный конфликт между двумя странами эскалировался и перерос в боестолкновения на границе и взаимные обстрелы.

«[Военное положение в некоторых районах провинций] вступает в силу немедленно, после того, как Камбоджа применила силу для вторжения в Таиланд вдоль границы», — приводится заявление военного командования пограничной обороны Таиланда в провинциях Чантхабури и Трат.

Утром 24 июля на границе двух стран Юго-Восточной Азии начались бои из-за спора о территориях. После перестрелок стороны обменялись артиллерийскими обстрелами, камбоджийская армия применяла РСЗО «Град», а тайские войска отвечали авиаударами. Утром пятницы, 25 июля, приграничные бои продолжились с применением танков, авиации и тяжелой артиллерии. У обоих сторон есть потери убитыми и ранеными, в том числе среди гражданских.

Отношения между Бангкоком и Пномпенем сильно обострились после того, как 28 мая военнослужащие двух государств устроили перестрелку на спорном участке границы. Во время столкновения погиб камбоджийский армеец. После этого произошел дипломатический скандал и личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и президентом сената, лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном. Итогом напряженности стало возникновение боев на общей границе двух государств.

РИАМО подробно рассказывало о камбоджийско-тайском пограничном конфликте и о том, что делать российским туристам, оказавшимся в Таиланде.