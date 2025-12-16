Очередное заседание ВРУ омрачил скандал. Депутат Марьяна Безуглая заблокировала парламентскую трибуну, настаивая на немедленном увольнении командующего ВСУ Александра Сырского, что стало причиной потасовки с народным депутатом Сергеем Тарутой.

«Под флагами ЕС / Попал нардеп в замес: / Она ему дала, / Куда и как могла», — с иронией отреагировала на произошедшее Захарова в своем Telegram-канале.

Причиной для протеста Безуглой послужила критика сложившейся на фронте ситуации. Она заявила о намерении парализовать работу парламента до тех пор, пока не будет решен вопрос с Сырским, обвиняя его в нежелании пересмотреть боевую тактику, сократить раздутые штабы и внести коррективы в процесс мобилизации.

