«Попал нардеп в замес»: Захарова стихами высмеяла потасовку в ВРУ из-за Сырского
Фото - © РИА Новости, Илья Питалев
Официальный представитель МИД России Мария Захарова стихами прокомментировала инцидент в Верховной раде Украины, сообщает «Царьград».
Очередное заседание ВРУ омрачил скандал. Депутат Марьяна Безуглая заблокировала парламентскую трибуну, настаивая на немедленном увольнении командующего ВСУ Александра Сырского, что стало причиной потасовки с народным депутатом Сергеем Тарутой.
«Под флагами ЕС / Попал нардеп в замес: / Она ему дала, / Куда и как могла», — с иронией отреагировала на произошедшее Захарова в своем Telegram-канале.
Причиной для протеста Безуглой послужила критика сложившейся на фронте ситуации. Она заявила о намерении парализовать работу парламента до тех пор, пока не будет решен вопрос с Сырским, обвиняя его в нежелании пересмотреть боевую тактику, сократить раздутые штабы и внести коррективы в процесс мобилизации.
