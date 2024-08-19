Помощник Путина назвал «авантюрой» вторжение ВСУ в Курскую область

сегодня в 14:05

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия не выступит в качестве инициатора переговоров с Украиной. Все дело в «авантюре» ВСУ в Курской области, сообщает Life.ru .

При этом мирные инициативы, которые ранее выдвинул российский президент Владимир Путин, не аннулированы, добавил Ушаков.

«Не знаю (сколько продлится пауза перед переговорами — ред.), все зависит от ситуации на поле боя, в том числе в Курской области», — заключил Ушаков.

Вооруженные силы Украины обстреляли курский город Суджа в ночь на 6 августа и атаковали территорию региона. По словам врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, жертвами атаки ВСУ стали 12 мирных жителей, 121 человек получил ранения, в их числе 10 детей.