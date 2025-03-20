Польский генерал Кукула заявил о подготовке многовариантной операции на Украине

Начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула заявил, что в Европе готовят разные варианты международной операции на Украине, сообщает РИА Новости .

«Готовится многовариантная операция, которая во многом зависит от того, как будут проходить мирные переговоры», — отметил он.

По его словам, пока операция находится на очень ранней стадии планирования.

Украина и США проведут переговоры в Саудовской Аравии 24 марта и обсудят вопросы прекращения огня с РФ, заявил украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

В этот же день там же также пройдут консультации между российской и американской делегациями.