Польша запретила Словакии полет самолета делегации над страной по пути в Россию

Словацкая делегация не смогла воспользоваться воздушным пространством Польши, когда направлялась с рабочим визитом в Россию, об этом в Facebook рассказал вице-спикер высшего законодательного органа, глава партии SNS Андрей Данко, пишет РИА Новости .

«Я узнал сейчас (12 января — ред.), что Польша нам не разрешает прямой пролет, так что мы будем обходить через Германию. Не понимаю этого подхода Польши, но в любом случае воспринимаю это как реальность», — сообщил Данко.

В итоге словацкая делегация попадет в Москву только к вечеру, так как полет будет пролегать через территории Чехии и Германии. Во время визита в Россию представители Словакии проведут несколько встреч и посетят ряд мероприятий.

Ранее Данко сообщал, что рабочий визит в Москву должен помочь восстановить отношения с Россией и стать продолжением диалога, начатого премьер-министром Робертом Фицо. Предполагается, что одной из тем для обсуждения станет сотрудничество двух стран в энергетическом секторе.

Словацкая делегация состоит из шести человек. По официальной информации, все они планируют находиться в России до 15 января 2025 года.