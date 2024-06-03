Польша возвращает буферную зону на границе с Белоруссией

Польские власти намерены вернуть буферную зону на границе с Белоруссией, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра национальной обороны Владислава Косиняк-Камыша.

Она начнет действовать во вторник.

«С 4 июня будет восстановлена буферная зона на границе с Белоруссией. Она будет охватывать Гайновский и Белостокский районы», — указал министр.

Косиняк-Камыш добавил, что указанная зона будет действовать в 26 местах Гайновского и одном месте Белостокского районов, где начнет действовать особый режим. Отмечается, что нельзя будет подходить к границе ближе чем на 200 метров. Такое решение польский министр объяснил «обеспечением лучшей защиты границы и повышением безопасности сотрудников».

Недавно один из нелегальных мигрантов ранил ножом польского солдата при попытке пересечь границу. После этого премьер-министр страны пригрозил отправкой дополнительных сил на границу. После начала миграционного кризиса в 2021 году уже вводилась буферная зона, однако после парламентских выборов в прошлом году режим отменили.