Польша установила на улице стенды с фото погибших украинцев с вырезанными лицами

В Варшаве проходит нетипичная акция, которая вызвала массу вопросов у общественности. На улицах появились стенды со снимками погибших бойцов ВСУ с вырезанными лицами для фотографий прохожих, пишет «Политика Страны» .

На опубликованных в Сети кадрах видно, что на улице установлено несколько стендов с фотографиями погибших парней и девушек, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины. Внизу каждого стенда указаны имена и фамилии погибших воинов, а также указаны даты их рождения и смерти.

На стендах с фотографиями, где отсутствуют лица погибших бойцов ВСУ, указан лозунг «Стань героем». По задумке авторов акции, прохожие могут подойти к любому стенду, встать с его обратной стороны так, чтобы их лицо оказалось на месте вырезанного отверстия, где ранее было лицо военнослужащего.

Таким образом, жители и гости Польши могут сделать памятный кадр и «стать героем».

Однако жители Украины не оценили акцию. В соцсетях они пишут возмущенные отзывы по поводу перформанса.