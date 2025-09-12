НАТО в «нервном ожидании» перед учениями России и Беларуси «Запад-2025»

Страны НАТО, граничащие с Россией и Беларусью, находятся в состоянии повышенной тревоги в преддверии совместных учений «Запад-2025», которые пройдут с 12 по 16 сентября 2025 года, сообщает РБК .

Как сообщает The Times, особое беспокойство альянса вызывает Сувалский коридор — узкий участок на польско-литовской границе, являющийся ключевым сухопутным маршрутом для поддержки стран Балтии в случае конфликта.

Польша уже объявила о переброске к границам с Беларусью и Россией около 40 тысяч военнослужащих. Заместитель министра обороны республики Цезарий Томчик заявил, что учения могут стать «прелюдией к российской агрессии против стран НАТО и ЕС». Ранее премьер-министр Дональд Туск распорядился о полном закрытии пограничных переходов с Беларусью на период учений.

В Москве и Минске подчеркивают плановый характер маневров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что учения «не нацелены против третьих стран». Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин добавил, что масштабы учений (13 тысяч участников) несопоставимы с натовскими маневрами в Европе, а реакция Запада названа «шаблонными домыслами».

Западные эксперты, включая бывшего зампредседателя военного комитета НАТО Лэнса Лэндрума, допускают, что учения могут служить «прикрытием для дальнейшей агрессии». Ключевые риски связаны с возможностью инцидентов в приграничных зонах или испытаниями новых видов вооружений.