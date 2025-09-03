Польша претендует на место в G20

Варшава обратилась к США с просьбой о членстве в «Большой двадцатке»

Польша официально обратилась к Соединенным Штатам с просьбой предоставить ей приглашение в «Группу двадцати» на фоне достижения статуса экономики-триллионера, сообщает РБК .

Как сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, вопрос обсуждался во время встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Майами.

«Мы имеем на это право, не только как одна из 20 крупнейших экономик мира, но и как страна, которая представляет политический и интеллектуальный аргумент», — заявил глава польского МИД.

Основанием для заявки стали последние данные Международного валютного фонда, согласно которым ВВП Польши в 2025 году достиг 980 млрд долларов, что позволило премьер-министру Дональду Туску объявить о вхождении страны в клуб «государств-триллионеров». Примечательно, что текущий самый маленький участник G20 — Южная Африка — имеет экономику объемом около 410 млрд, что делает польские притязания статистически обоснованными.

Решение будет приниматься в 2026 году, когда США возьмут на себя председательство в «Большой двадцатке». В случае успеха Польша может стать первым новым постоянным членом группы с момента ее основания в 1999 году.