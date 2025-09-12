Польша полностью закрыла границу с Беларусью из-за учений «Запад-2025»

С полуночи 16 января Польша в одностороннем порядке полностью приостанавливает работу всех пунктов пропуска на границе с Беларусью, сообщает РИА Новости .

Решение затронет единственный действующий автомобильный и два железнодорожных перехода. Премьер-министр Дональд Туск объяснил этот шаг «интересами национальной безопасности», ссылаясь на начало активной фазы российско-белорусских учений «Запад-2025» и недавний арест в Беларуси подозреваемого в шпионаже гражданина Польши.

Министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский уточнил, что сроки открытия границы не определены и не будут привязаны к окончанию учений (запланированы на 12–16 сентября).

«Мы опасаемся не маневров, а провокаций в широком смысле», — заявил он, пообещав при этом «не держать границу закрытой дольше необходимого».

В Минске решение Варшавы назвали незаконным и безосновательным. В МИД Беларуси вызвали временного поверенного Польши Кшиштофа Ожанну, которому вручили устный протест. Белорусская сторона расценивает эти действия как попытку скрыть собственные неоднозначные действия у границы. Позиция Минска также доведена до представителя ЕС в Беларуси Стена Нерлова, который пообещал оценить «соразмерность мер Польши реальным угрозам».

Учения «Запад-2025», как ранее заявляло белорусское министерство обороны, пройдут в сокращенном формате: численность участников уменьшена почти вдвое, а основные маневры перенесены вглубь территории страны для снижения напряженности. Цель учений — проверка возможностей обеспечения военной безопасности Союзного государства России и Беларуси.