Польша готовит иск к РФ за ущерб в период существования Народной Республики

Польша намерена предъявить России претензии за ущерб, якобы нанесенный в годы существования Польской Народной Республики, когда страна была союзником СССР, сообщает ТАСС .

Премьер-министр Польши Дональд Туск поручил группе историков оценить последствия Второй мировой войны и влияние СССР во время холодной войны. В Варшаве называют проект долгосрочным, а также указывают на сложности, связанные с получением доступа к архивным документам.

Возможные суммы требований к РФ пока не называются.

При этом ранее Польша уже затребовала компенсации от Германии за ущерб во Второй мировой войне. В декабре 2025 года канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что этот вопрос уже «юридически и политически окончательно закрыт».

