Польша допустила отправку своей армии на помощь ВСУ

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Министр Сикорский: Польша не исключает отправки своих войск на Украину

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Gazeta Wyborcza заявил, что Варшава не исключает варианта переброски своих военных на Украину. Ранее глава МИД предлагал разрешить украинцам атаковать Россию с применением западного оружия, сообщает Газета.ru .

«Мы не должны исключать никакие варианты», — сказал Сикорский, отвечая на вопрос об отправке армии Польши в зону СВО.

Глава польской дипломатии также убежден в необходимости укреплять восточную границу государства.

По мнению Сикорского, без этого крайне правые могут победить на выборах в Польше и иных европейских странах, что «разрушит» ЕС.