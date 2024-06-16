Полпред Президента в УФО назначен врио секретаря Генсовета партии «Единая Россия»

В соответствии с Уставом партии Владимир Якушев станет секретарем Генсовета после проведения Съезда и обновления состава Генерального совета «Единой России». Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев провел встречу с Андреем Турчаком и Владимиром Якушевым. Он отметил, что полпред Президента в УФО знаком с партийной работой, передает пресс-служба партии.

«Вы работали и мэром, и губернатором, и министром в составе моего Правительства. И сейчас работаете в должности полномочного представителя Президента. То есть у вас очень хорошая трудовая биография, биография на государственной службе. На этих позициях вы так или иначе соприкасались с партийной работой, поскольку „Единая Россия“ является правящей партией. И без неё практически ни один вопрос в регионах, да и на федеральном уровне не решается, поскольку здесь всегда необходима поддержка партии и поддержка законодательных органов. С учетом важности этой позиции (секретаря Генсовета — прим. ред.), я советовался с коллегами по партии. И с учетом ее значения, также посоветовался и с Президентом нашей страны», — отметил Дмитрий Медведев.

Он также подчеркнул, что впереди предстоят выборы в сентябре.

«Это уже предполагает, что вы начнете эту работу после подписания распоряжения (о назначении — прим. ред.)», — сказал Дмитрий Медведев.

Владимир Якушев подчеркнул, что в должности врио секретаря Генсовета «Единой России» продолжит всю работу, которой занималась партия.

«Это касается народной программы, задач, которые поставлены в Послании Президента, в Указе Президента о достижении национальных целей. Сейчас Правительство готовит новые национальные проекты — естественно, „Единая Россия“ уже принимает и в дальнейшем будет принимать самое активное участие в этих вопросах. Мы с Андреем Анатольевичем (Турчаком — прим. ред.) давно друг друга знаем, и продолжим эту работу. Преемственность будет сохранена», — сказал Владимир Якушев.

Дмитрий Медведев поблагодарил Андрея Турчака за работу. Андрей Турчак, в свою очередь, отметил, что готов оказывать новому секретарю Генсовета всю необходимую поддержку.

«Это семь насыщенных лет. Региональная сеть партии находится в хорошем состоянии и готова к электоральному циклу 2024 года. С Владимиром Владимировичем (Якушевым — прим. ред.) мы знакомы давно, он является членом Бюро Высшего совета, имеет большой региональный опыт. Я со своей стороны всю необходимую поддержку не только в рамках передачи дел, но и сопровождения электорального периода текущего года готов оказывать ему в меру своих сил и возможностей», — сказал Турчак.

Комментируя назначение Владимира Якушева на должность, член президиума Генсовета, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что «преемственность курса, помноженная на свежий взгляд, смогут привести партию к новым достижениям».

«В „Единой России“ выстроена эффективная модель управления партийной организацией, начиная с первичного звена. Благодаря этому партии удается обеспечивать выполнение всех обещаний, данных жителям, тем самым закрепляя статус ведущей политической силы страны», — сказал Игорь Брынцалов.