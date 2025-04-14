Философ Александр Дугин заявил, что политики и дипломаты из стран Европы на сегодня оказались в сложном положении и им придется срочно менять ценности.

«Их только научили менять пол, превратиться в человеческое отребье, и вдруг — опять два пола, традиционные ценности. Опять надо переучиваться. А Лаврову, нашей стране, нашему президенту не надо переучиваться», — сказал Дугин в эфире радио Sputnik.

По его словам, слабым лидерам сейчас приходится выбирать, кому сохранять верность: Трампу или бывшим властям США, следовавшим совершенно иной политике. Сергей Лавров на их фоне выглядит более чем достойно: он мягко и спокойно продолжает отстаивать интересы России.

Дугин также подчеркнул, что, в отличие от европейских чиновников, президенту и главе МИД РФ не нужно переучиваться.

Ранее на форуме в Анталии Сергея Лаврова назвали «рок-звездой».