Полковник ВС РФ: предприятия ВПК работают 24/7

Советник управляющего директора АО «Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова», полковник ВС и Герой России Аркадий Корольков рассказал о новейших вооружениях, которые поступают в зону СВО. По его словам, военно-промышленные предприятия работают 24 часа в сутки, выполняя гособоронзаказ, сообщает 360.ru .

Предприятия отечественного ВПК активно работают над созданием новой техники, средств поражения, подавления и оперативно реагируют на вызовы в зоне проведения СВО, отметил офицер. Акцент делается на борьбу с беспилотниками и зарубежными ракетами.

«Конструкторы работают 24/7, предприятия работают 24/7. Понятно, что не всегда все получается, но в целом гособоронзаказ выполняется, люди работают, и новая техника в войска поступает», — отметил Корольков.

Герой России добавил, что получает от военных позитивные отзывы о новых разработках.

«Вот мы сейчас поставили наши „Бережки“. Это боевое отделение на БМП-2. Там и ПТУР „Корнет“ дали. Очень хорошие отзывы о нашей технике. Снаряд „Краснополь-М2“, который мы применяем для 152-миллиметровых орудий, тоже хорошо себя показывает», — подчеркнул полковник.

Корольков также поделился, что на стадии реализации находятся новейшие высокоточные боеприпасы. В них будет встроена спутниковая навигационная система наведения, отметил Герой России.