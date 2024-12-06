Обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что власти Украины сильно занижают данные о потерях ВСУ в ходе специальной военной операции, которые на текущий момент достигли отметки в 500 тысяч погибших, сообщает Инфо24 .

Накануне Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что с начала специальной операции, по их данным, армия утратила около 105 тысяч военных. Из этого числа 70 тысяч погибли, а 35 тысяч числятся в пропавших без вести.

«Есть реальная цифра, которую называют американцы, немцы и британцы, присутствующие в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Вот среди них чаще всего мелькает одна и та же цифра — 500 тысяч человек, и это только погибшие. То есть, они не берут в расчет ни контуженных, ни раненых. Таким образом, реальная цифра потерь занижена в пять раз», — прокомментировал Баранец.

Он добавил, что украинское руководство сознательно искажает действительные цифры о потерях вооруженных сил Украины. По его мнению, таким образом Киев вводит в заблуждение граждан страны, стараясь предотвратить рост протестных настроений в обществе.

Очевидно, что утечка этой информации была тщательно спланирована, чтобы успокоить общественное мнение. Это результат идеологической работы и манипуляций с фактами. Это часть украинской пропаганды, которая вводит в заблуждение собственный народ, чтобы избежать недовольства со стороны матерей, отцов, жен и детей, заключил Баранец.