Профессор МГИМО и полковник СВР в отставке Андрей Безруков заявил, что власти США начали осознавать бесперспективность участия в конфликте на Украине и считают его второстепенным для своих интересов, сообщает RT .

Эксперт отметил, что Вашингтон начал понимать отсутствие перспектив в украинском конфликте. По его словам, США пришли к выводу, что дальнейшее участие не приносит им выгоды.

«Главный ресурс западной коалиции, США, понял, что ловить больше нечего. Эта война ведет США в никуда. И (президент Штатов Дональд — ред.) Трамп пришел, и элиты посчитали. Они теряют конкурентоспособность, надо что-то делать. По их логике, война на Украине второстепенна для интересов США», — рассказал Безруков.

Он отметил, что конфликт может выйти из-под контроля и перерасти в мировое противостояние, в котором США столкнутся с другой ядерной державой. Это, по мнению эксперта, не улучшает позиции Вашингтона и не приносит экономической выгоды.

Безруков также подчеркнул, что если бы Россия не выдержала годы конфликта, не произошло бы ни пересмотра позиций внутри США, ни изменений в Европе, ни укрепления отношений с Китаем и Индией.

