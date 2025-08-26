Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что восстановление болот на границах Финляндии и Польши не станет препятствием для российской армии, поскольку военные располагают необходимой техникой для преодоления таких преград, сообщает Инфо24 .

Матвийчук напомнил, что еще во время Второй мировой войны советские войска успешно наступали через болота в Белоруссии, что стало неожиданностью для противника. По его мнению, современные технические средства позволяют преодолевать водно-болотистую местность без существенных затруднений.

Полковник также выразил мнение, что подобные инициативы Финляндии и Польши являются неэффективными и могут быть связаны с финансовыми махинациями. Он подчеркнул, что антироссийская риторика этих стран соответствует общей стратегии Евросоюза по усилению милитаристских настроений и оправданию роста военных расходов.

Матвийчук добавил, что заявления о возможном наступлении российской армии — это часть политической доктрины ЕС, направленной на создание образа внешнего врага и радикализацию общественного мнения.

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечал, что страны ЕС и НАТО не готовы к военному конфликту с Россией из-за недостатка вооружений и средств противовоздушной обороны.