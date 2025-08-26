Полковник назвал неэффективными планы Финляндии и Польши защититься болотами
Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что восстановление болот на границах Финляндии и Польши не станет препятствием для российской армии, поскольку военные располагают необходимой техникой для преодоления таких преград, сообщает Инфо24.
Матвийчук напомнил, что еще во время Второй мировой войны советские войска успешно наступали через болота в Белоруссии, что стало неожиданностью для противника. По его мнению, современные технические средства позволяют преодолевать водно-болотистую местность без существенных затруднений.
Полковник также выразил мнение, что подобные инициативы Финляндии и Польши являются неэффективными и могут быть связаны с финансовыми махинациями. Он подчеркнул, что антироссийская риторика этих стран соответствует общей стратегии Евросоюза по усилению милитаристских настроений и оправданию роста военных расходов.
Матвийчук добавил, что заявления о возможном наступлении российской армии — это часть политической доктрины ЕС, направленной на создание образа внешнего врага и радикализацию общественного мнения.
Ранее бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечал, что страны ЕС и НАТО не готовы к военному конфликту с Россией из-за недостатка вооружений и средств противовоздушной обороны.