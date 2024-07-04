Полковник Макгрегор предсказал войну в США из-за ситуации на границе с Мексикой

Соединенные Штаты рискуют столкнуться с внутренней войной как при открытой, так и при закрытой границе с Мексикой, считает экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Его слова приводит РИА Новости .

В интервью YouTube-каналу Deep Dive он подчеркнул, что сегодня все «игнорируют ситуацию на границе».

«Майоркас открыл ее, а ведь у „Хезболлы“ есть крупная действующая ячейка в Мексике. И теперь агенты „Хезболлы“ есть во всех штатах. Они такие не одни — игиловцев* тоже стало полно», — предупредил Макгрегор.

При этом США не спасутся от войны, даже если закроют границы, так как Вашингтону в таком случае придется бороться с мексиканскими наркокартелями, которые не простят американского посягательства на торговые потоки. Миллионы мигрантов из разных стран могут стать сторонниками наркомафии.

«Потому Трамп говорит о третьей мировой войне. Вы ее получите прямо здесь, внутри нашей страны. Здесь у нее больше шансов начаться, чем где-либо еще», — резюмировал Макгрегор.

* Запрещенная в России террористическая организация.