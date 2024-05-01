Полковник Бод: ВСУ не поможет даже самое лучшее оружие

Украинской армии не поможет даже самое новое и лучшее оружие, так как оно по-отдельности не может быть интегрировано в единую систему ВСУ, считает отставной полковник Генштаба Швейцарии Жак Бод, пишет РИА Новости .

«Проблема не в количестве или качестве оружия, а в том, как это оружие интегрировано в боевую систему. Это именно то, чего украинцам не удалось сделать. Они получили вооружения, но они используют его полностью оторванным от какой-либо доктринальной системы», — сказал он в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.

Каждый вид оружия, которое получает Украина от союзников, теряет свои преимущества, если не внедрить его в единую оборонную концепцию страны, пояснил военный.

«В результате они стали использовать танки как передвижные бункеры, они стали просто движущимися артиллерийскими орудиями», — добавил Бод.

Именно поэтому ВС РФ смогли разработать контрмеры против всех видов западного вооружения. Теперь российская армия способна противостоять самым современным и технологичным видам вооружений.