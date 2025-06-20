Полковник Баранец рассказал, почему США не смогут навредить иранскому Фордо

Обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что США специально рассекретили план по нападению на иранский ядерный центр Фордо, чтобы припугнуть Тегеран, сообщает Инфо24 .

«Американские СМИ специально рассекретили план Пентагона, который предполагает нанесение удара по иранскому ядерному объекту. Это всего лишь способ морального давления на руководство Ирана для того, чтобы оно согласилось принять условия сделки, которые уже долгое время диктует Трамп. Вашингтон раскрыл свои возможные намерения, чтобы напугать Тегеран», — рассказал эксперт.

Также специалист добавил, что американцы планируют применить противобункерную авиационную бомбу GBU-57 весом более 13 тонн против иранского ядерного объекта. Тем не менее он уверен, что даже такой боеприпас не сможет навредить Фордо, так как он заложен под десятками, а то и сотнями метров скальных пород.

По мнению Баранец, США преувеличивают и привирают о технических способностях своей бомбы и ее тактико-технических характеристиках. По сути ядерный иранский объект находится под горой, что делает практически невозможным его уничтожение с помощью одной бомбы.