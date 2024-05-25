Полянский: РФ и Украина сегодня «крайне далеки» от переговоров

Россия и Украина на сегодняшний день «крайне далеки» от переговоров и от практических шагов к ним, считает первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Его слова приводит РИА Новости .

«На данном этапе мы очень далеки от какого-либо практического продвижения к переговорам, и причины этого вполне ясны. В первую очередь, киевский режим и его лидер запрещают вступать в какие-либо переговоры с Россией, это было законодательно зафиксировано в конце 2022 года», — напомнил он.

Президент Украины Владимир Зеленский в марте допустил, что переговоры с Москвой могут начаться и без возвращения страны к границам 1991 года.

Ранее Полянский заявил, что Запад хорошо осознает последствия ударов ВСУ по российским территориям своим оружием.