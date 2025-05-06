Полянский опроверг слухи о выходе США из ООН

Первый зампостпреда РФ назвал разговоры о США и ООН спекуляциями

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил РИА Новости , что сообщения о возможном выходе США из Всемирной организации не соответствуют действительности.

«Ходят разные слухи, вплоть до того, что США якобы готовы выйти из ООН или сократить финансирование. Пока это лишь спекуляции — никаких практических шагов в этом направлении мы не видим», — отметил дипломат в комментарии агентству.

Полянский также констатировал улучшение коммуникации между Москвой и Вашингтоном на площадке ООН. Его заявление прозвучало на фоне сообщений о предложении президента США Дональда Трампа радикально сократить взносы страны в международные организации.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что команда Трампа рассматривает варианты ограничения участия США в ООН.