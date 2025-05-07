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В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялся концерт «Хора Турецкого» и группы «Сопрано», посвящённый 80-летию Великой Победы, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Несмотря на беспрецедентное давление — включая распространяемую украинской делегацией ноту с призывом бойкотировать мероприятие — зал на 1800 мест был переполнен. Многие зрители, включая сотрудников ООН и российских соотечественников, пришли целыми семьями, создав по-настоящему праздничную атмосферу.

«И это несмотря на активные попытки сорвать концерт, предпринятые украинцами и их европейскими спонсорами», — написал дипломат в своем Telegram-канале.

Михаил Турецкий и коллективы подготовили специальную программу, включающую как классические произведения, так и песни военных лет. Зрители особенно тепло встречали «День Победы» и «Журавлей», завершившие концерт стоячей овацией.